/ Пассажиры маршрутки помогли задержать карманника

Злоумышленник украл кошелек с деньгами.

Преступление произошло вечером 4-го января. Карманник, воспользовавшись толкучкой в маршрутном такси, похитил у женщины кошелек. Пассажиры, заметившие кражу, помогли задержать преступника и удерживали его до приезда полиции. Прибывшие на место стражи порядка установили личность «щипача». Им оказался неоднократно судимый житель города Челябинска 1986 года рождения.

В отделе полиции «Тракторозаводский» Управления МВД России по городу Челябинску по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — комментируют задержание сотрудники полиции.

В ожидании меры пресечения подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Похищенный кошелек с деньгами возвращен владелице.

