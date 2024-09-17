Две школьницы, пострадавшие после нападения одноклассника в филиале челябинской школы № 68, пройдут реабилитацию в Москве, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
«Дети переведены из реанимации в отделение нейрохирургии, все лечебные мероприятия проводятся согласно рекомендациям», — прокомментировали в Минздраве региона.
Спецбортом в сопровождении родителей школьниц отправят в Москву.
Напомним, ЧП случилось накануне, 16 сентября. Во время урока 13-летний мальчик ранил ножом девочку, еще одну ударил молотком, а также ранил учительницу и одноклассника.
Мама одной из учениц школы № 68 рассказала ИА «Первое областное», что над мальчиком регулярно издевались сверстники, а за несколько дней до ЧП одноклассница раскрасила его лицо косметикой. Родственники пострадавших тем временем сообщали, что никаких конфликтов между детьми не было.