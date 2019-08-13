Детям, которые ехали из Крыма в Челябинск, показали природу Саратовской области

Ребята посетили Хвалынский национальный парк.

Для детей, которых перевозили из Крыма в Челябинск, организовали экскурсию по Хвалынскому национальному парку. После того, как автобус с детьми, которые направлялись домой, остановили в Хвалынске, ребят разместили в муниципальном лагере Хвалынского района Саратовской области «Сосновый бор».

«Детям предоставили пятиразовое сбалансированное питание, провели им медицинское обследование и организовали их досуг. Хвалынский район — национальный парк Саратовской области, там есть красивая природа, уникальный природный комплекс "Пещера монаха", детей свозили туда на экскурсию», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства социального развития Саратовской области.

Досуг и проживание детей на территории лагеря обеспечивался за счет бюджета Саратовской области.

Вернуться в Челябинск ребята должны уже завтра, 14 августа.