/ Сбежавших воспитанников детдома ищут в Миассе и соседнем лесу

Детей нет вторые сутки.

В Миассе полиция вышла на поиски двух 12-летний мальчиков. Дети прибыли на отдых в санаторий из Магнитогорска. Их направили по путевке как воспитанников детдома. Подростков хватились вечером 28 мая. Не досчитавшись подопечных, воспитатель обратился в органы внутренних дел с заявлением об исчезновении.

Сейчас проводятся необходимые поисковые мероприятия. Задействован личный состав ОВД. Просматривается лесной массив, частный сектор, улицы, кварталы. Ориентированы граждане. — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Знакомые с ситуацией сообщили, что один мальчик подбил другого на побег из санатория. Где они могут находиться, никто не знает: ни воспитатель, ни друзья, ни родители.

Максим Алтышев: рост 165−170 сантиметров, волосы светлые, узкое лицо, впалые щеки, высокий лоб. Скромный, замыкается при прямых вопросах.

Дима Масгутов: рост примерно 160 сантиметров, темные волосы, плотное телосложение.