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/ Жители Челябинска могут помочь малышам, чьи матери находятся в колонии

Жители Челябинска могут помочь малышам, чьи матери находятся в колонии

В детский дом собирают игрушки для детей.
сегодня в 17:00
  |  Общество

Студенты ЧелГУ на добровольной основе организовали акцию «Вольная надежда», которая призывает помочь детям, которые родились у женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии. К участию призывают не только влиятельных людей, медийные личности, но и обычных горожан.

Малыши, которые растут в детских домах при колониях, нуждаются в развивающих игрушках. Их кормят, одевают и обеспечивают всем необходимым, но в этот список не входят игрушки и развивашки. Акция призывает: дети не в ответе за то, что совершили родители и нуждаются в помощи.

В России на 2018 год в местах лишения свободы отбывает наказание 50 тысяч женщин. При 13 колониях имеются детские дома, где проживают 500 детей. Челябинское такое учреждение рассчитано на 125 малышей. Сегодня здесь живут 40 ребят в возрасте до 3-х лет, их обеспечивают жизненно необходимым, но не всегда есть возможность приобрести игрушки для развития и развлечения. — рассказывает организатор акции Даниил Романов.

Помочь детям может каждый желающий. Подробности о том, какие игрушки можно купить, куда их передать, как перевести деньги — можно посмотреть в группе акции «Вольная надежда» во ВКонтакте.

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