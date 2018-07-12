Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.1 -0.34 72.85 -0.5
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Спасли застрявшего на дереве котенка, за судьбой которого следил весь город

Спасли застрявшего на дереве котенка, за судьбой которого следил весь город

Взволнованные состоянием питомца горожане обратились к корреспондентам ОТВ.
сегодня в 08:00
  |  Общество
Жители дома номер 2 по улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска добились спасения застрявшего на дереве котенка. Малыш забрался туда около пяти дней назад, но слезть самостоятельно не смог. Сначала внимание жителей двора привлекло его мяуканье, однако вскоре животное притихло, почти полностью обессилев.

Силы внезапно вернулись к котенку, когда на операцию по его спасению отправились сотрудники МЧС. Усатый, как только увидел спасителей, которые посягнули на его территорию, забрался еще выше. Подобраться к беспомощному животному ближе пожарные не смогли из-за габаритов автомобиля и посоветовали горожанам найти подъемник или транспорт с люлькой.

Накануне, 11 июля, такой транспорт прибыл во двор, где разворачивались события. Спецоперация по спасению завершилась благополучно — котенка сняли с дерева. Он обессилен и обезвожен, но находится в сознании.

Наша миссия выполнена, наконец-то! Теперь будем думать, что с ним делать дальше. — поделились спасители питомца.

Животное осмотрит ветеринар и назначит ему соответствующее лечение.

Происшествия
Ива «заблокировала» припаркованную во дворе «десятку» на северо-западе
  
сегодня в 10:36
Ива «заблокировала» припаркованную во дворе «десятку» на северо-западе
Общество
Собака из Озерска взяла под опеку слепых котят
  
07.07.2018
Собака из Озерска взяла под опеку слепых котят
Происшествия
Котятам и щенятам ищут новых хозяев после пожара в питомнике в Каслях
20.07.2017
Котятам и щенятам ищут новых хозяев после пожара в питомнике в Каслях
Общество
Долгожданные «Фантастические твари» и кафе с котятами. Как провести выходные в Челябинске?
18.11.2016
Долгожданные «Фантастические твари» и кафе с котятами. Как провести выходные в Челябинске?
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Zluka
09:21, 12.07.2018
где сам котик то на видео. издалека ничего не понятно!

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Бизнесмена, которого подозревают в обмане челябинских дольщиков, отправили под арест
сегодня в 18:47
Бизнесмена, которого подозревают в обмане челябинских дольщиков, отправили под арест
Общество
Челябинка обжигает лягушек на стеклянных шарах. Видео
  
сегодня в 18:02
Челябинка обжигает лягушек на стеклянных шарах. Видео
Происшествия
Южноуралец пропал по пути на горный хребет перед вступительными экзаменами в университет
сегодня в 17:51
Южноуралец пропал по пути на горный хребет перед вступительными экзаменами в университет
Общество
Дисбаланс между числом работающих и пенсионеров вызывает опасение у СПЧ
сегодня в 17:44
Дисбаланс между числом работающих и пенсионеров вызывает опасение у СПЧ
Общество
Челябинцев приглашают избавиться от мусора на «Разделяйке»
сегодня в 17:34
Челябинцев приглашают избавиться от мусора на «Разделяйке»
Общество
Травница из Аргаяшского района поделилась секретами ферментации иван-чая в разгар его цветения
  
сегодня в 17:25
Травница из Аргаяшского района поделилась секретами ферментации иван-чая в разгар его цветения
Общество
Юные волонтеры соберутся на Тургояке
сегодня в 17:15
Юные волонтеры соберутся на Тургояке
Общество
Челябинец получил билет на финальный матч мундиаля от алмазодобывающей компании
сегодня в 17:04
Челябинец получил билет на финальный матч мундиаля от алмазодобывающей компании
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6