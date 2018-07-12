/ Спасли застрявшего на дереве котенка, за судьбой которого следил весь город

Силы внезапно вернулись к котенку, когда на операцию по его спасению отправились сотрудники МЧС. Усатый, как только увидел спасителей, которые посягнули на его территорию, забрался еще выше. Подобраться к беспомощному животному ближе пожарные не смогли из-за габаритов автомобиля и посоветовали горожанам найти подъемник или транспорт с люлькой.
Накануне, 11 июля, такой транспорт прибыл во двор, где разворачивались события. Спецоперация по спасению завершилась благополучно — котенка сняли с дерева. Он обессилен и обезвожен, но находится в сознании.
Наша миссия выполнена, наконец-то! Теперь будем думать, что с ним делать дальше. — поделились спасители питомца.
Животное осмотрит ветеринар и назначит ему соответствующее лечение.