/ Спасли застрявшего на дереве котенка, за судьбой которого следил весь город

Взволнованные состоянием питомца горожане обратились к корреспондентам ОТВ.

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Жители дома номер 2 по улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска добились спасения застрявшего на дереве котенка. Малыш забрался туда около пяти дней назад, но слезть самостоятельно не смог. Сначала внимание жителей двора привлекло его мяуканье, однако вскоре животное притихло, почти полностью обессилев.

Силы внезапно вернулись к котенку, когда на операцию по его спасению отправились сотрудники МЧС. Усатый, как только увидел спасителей, которые посягнули на его территорию, забрался еще выше. Подобраться к беспомощному животному ближе пожарные не смогли из-за габаритов автомобиля и посоветовали горожанам найти подъемник или транспорт с люлькой.

Накануне, 11 июля, такой транспорт прибыл во двор, где разворачивались события. Спецоперация по спасению завершилась благополучно — котенка сняли с дерева. Он обессилен и обезвожен, но находится в сознании.

Наша миссия выполнена, наконец-то! Теперь будем думать, что с ним делать дальше. — поделились спасители питомца.

Животное осмотрит ветеринар и назначит ему соответствующее лечение.