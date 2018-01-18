/ Бесправник за рулем «десятки» вылетел в кювет на Южном Урале

Мужчина находится в больнице после ДТП.

Поздней ночью на автодороге под Южноуральском в Челябинской области произошло ДТП. Автомобилист без прав не сумел справиться с транспортом и вылетел с дороги. В кювете «десятка» затормозила об дерево. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, а водитель — травмы.

18 января 00:25 на 2 километре автодороги Южноуральск-Нижнеувельское водитель 1987 года рождения, не имея специального права управления транспортными средствами, управлял автомобилем ВАЗ-2110, неправильно выбрал скорость движения, совершил съезд с автодороги с последующим наездом на препятствие — дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. — сообщили сайту в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, идет проверка.

