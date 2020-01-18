Десять человек эвакуировали из жилого дома на ЧМЗ

На улице Пети Калмыкова, 6 горит квартира.

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В 15:39 на пульт пожарной охраны поступил звонок о возгорании в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома на улице Пети Калмыкова. Огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия.

«Горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. 10 человек, 4 из которых дети, эвакуированы при помощи спасательных комплектов», — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

В 16:04 очаг возгорания был полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.