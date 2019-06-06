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Деревья и крыши снес сильный ветер в Челябинской области

Последствия стихии зафиксировали по всему региону.
сегодня в 11:19
  |  Происшествия

В Челябинской области в результате сильного ветра снесло крыши сразу нескольких зданий. Так, в Магнитогорске улетела кровля дома, в котором расположен один из пунктов «Почты России». Об этом сайту «Первый областной» рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В район происшествия были направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС, в том числе подразделения 2 отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области. На месте также находится директор городского отдела «Почта России». В момент происшествия в здании находилось 36 человек. Погибших и пострадавших нет. Здание будет функционировать в штатном режиме. Решается вопрос о восстановлении кровли. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

А во вторник, 4 июня, в Южноуральске сильный ветер сорвал крышу с одного из заводов. По сообщениям очевидцев, это был цех сухих смесей Южно-Уральского керамического завода.

В Челябинске во время сильного ветра также произошел ряд ЧП. Так, на улице Кузнецова упавшее от стихии дерево снесло сразу три торговые точки, водосточную трубу, вывеску и наружную отделку одного из магазинов.

Напомним, что штормовой ветер, а вместе с ним дожди и грозы — результат прохождения по Южному Уралу холодного фронта. Порывы ветра, по словам синоптиков, достигали от 22 до 27 метров в секунду. Сегодня, 6 июня, по словам МЧС, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

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