На Челябинскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер

МЧС объявило штормовое предупреждение.

Аномальная жара в Челябинской области дополнится грозами, градом и шквалистым ветром. Температура в регионе завтра, 15 июля, ночью столбик термометра опустится до 20 градусов тепла, а днем поднимется до плюс 33 градусов. И ночью, и днем на территории области ожидается сильный ветер, а также осадки в виде дождя и града.

«Днем 15 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты», — сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники МЧС напоминают, что во время сильного ветра рекомендуется оставаться в помещении. При необходимости выйти на улицу, стоит быть осторожнее, опасаться повреждения слабо укрепленных конструкций, повреждения кровли, обрыва линий электропередач и вала деревьев.

