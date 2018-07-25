/ Челябинке не отдают машину со штрафстоянки, утверждая, что не она его собственница

Борьба за автомобиль продолжается уже три дня.

Жительница Челябинска столкнулась с произволом на штрафстоянке. Машину женщины эвакуировали из неположенного места и, согласно закону, доставили на место временного содержания на улице Энгельса. Забрать транспортное средство оказалось не так-то просто.

Сначала выяснилось, что незастрахованный автомобиль нельзя вывести со штрафстоянки самостоятельно. Для этого необходима помощь эвакуатора. Стоимость услуги по транспортировке машины на расстояние около 10 метров — тысяча рублей. Однако, как утверждает автоледи, у нее есть страховка, она просто не успела получить документ.

Мой автомобиль приобретен 21 июля по договору купли-продажи, полис ОСАГО я сделать еще не успела, как и поставить авто на регистрацию в ГИБДД. На это законодательно предусмотрен 10-тидневный срок. Но в ГИБДД мне сказали, что я не верно трактую законы и КоАП, после чего попросили их не задерживать. — делится Екатерина Юдина.

Однако в Госавтоинспекции опровергают обвинения в незаконных действиях.

Такое требование законно. Сотрудники штрафстоянки действуют в соответствии с законом о принудительной транспортировке. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Следующим поворотом в этой истории стали несостыковки в документах. Неожиданно оказалось, что подписи на договоре купли-продажи и ПТС разные. Из-за этого у представителей штрафстоянки возникли сомнения в оригинальности бумаг.

Эта женщина представляет себя собственницей. У нее в договоре купли-продажи одна подпись, в договоре ПТС — другая. Они имеют общее, но кардинально отличаются. Мы можем выдать автомобиль только настоящему владельцу. Мы просим пригласить настоящего владельца, который подтвердит принадлежность автомобиля. — рассказал сайту «Первый областной» замдиректора «Лидер Плюс» Кирилл Сташков.

К моменту публикации этого материала челябинке не удалось забрать машину. В Госавтоинспекции ей не чинят препятствий и разрешают выехать со штрафстоянки. Корреспонденты медиахолдинга ОТВ отправятся на место конфликта вместе с женщиной.