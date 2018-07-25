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/ Челябинке не отдают машину со штрафстоянки, утверждая, что не она его собственница

Челябинке не отдают машину со штрафстоянки, утверждая, что не она его собственница

Борьба за автомобиль продолжается уже три дня.
сегодня в 14:37
  |  Общество

Жительница Челябинска столкнулась с произволом на штрафстоянке. Машину женщины эвакуировали из неположенного места и, согласно закону, доставили на место временного содержания на улице Энгельса. Забрать транспортное средство оказалось не так-то просто.

Сначала выяснилось, что незастрахованный автомобиль нельзя вывести со штрафстоянки самостоятельно. Для этого необходима помощь эвакуатора. Стоимость услуги по транспортировке машины на расстояние около 10 метров — тысяча рублей. Однако, как утверждает автоледи, у нее есть страховка, она просто не успела получить документ.

Мой автомобиль приобретен 21 июля по договору купли-продажи, полис ОСАГО я сделать еще не успела, как и поставить авто на регистрацию в ГИБДД. На это законодательно предусмотрен 10-тидневный срок. Но в ГИБДД мне сказали, что я не верно трактую законы и КоАП, после чего попросили их не задерживать. — делится Екатерина Юдина.

Однако в Госавтоинспекции опровергают обвинения в незаконных действиях.

Такое требование законно. Сотрудники штрафстоянки действуют в соответствии с законом о принудительной транспортировке. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Следующим поворотом в этой истории стали несостыковки в документах. Неожиданно оказалось, что подписи на договоре купли-продажи и ПТС разные. Из-за этого у представителей штрафстоянки возникли сомнения в оригинальности бумаг.

Эта женщина представляет себя собственницей. У нее в договоре купли-продажи одна подпись, в договоре ПТС — другая. Они имеют общее, но кардинально отличаются. Мы можем выдать автомобиль только настоящему владельцу. Мы просим пригласить настоящего владельца, который подтвердит принадлежность автомобиля. — рассказал сайту «Первый областной» замдиректора «Лидер Плюс» Кирилл Сташков.

К моменту публикации этого материала челябинке не удалось забрать машину. В Госавтоинспекции ей не чинят препятствий и разрешают выехать со штрафстоянки. Корреспонденты медиахолдинга ОТВ отправятся на место конфликта вместе с женщиной.

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