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Штормовой ветер повалил деревья в Челябинске

Рухнувшие деревья теперь мешают проезду.
сегодня в 15:24
  |  Происшествия

Челябинцы чудом спасли автомобили от бушующей стихии. В Ленинском районе накануне, 26 мая, деревья рухнули на парковочные места. Насаждения у дома 19 по улице Масленникова вырвал и повалил на землю сильный ветер. Последствия урагана запечатлели на фото. На снимках видно, что буквально в полуметре стоят транспортные средства.

Только недавно из-под этого дерева двенашку укатили, повезло. — рассказал челябинец.

Упавшие деревья уже облюбовали дети, превратив опасное место в игровую площадку. При этом коммунальщики не спешат освобождать двор от последствий шторма. Как сообщили сайту «Первый областной» жители дома на улице Масленникова, крупные ветки по-прежнему лежат, перекрывая проезжую часть.

Штормовое предупреждение продлили на завтра, 28 мая. Порывы ветра вновь будут достигать 22 метров в секунду, возможны дожди и грозы.

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