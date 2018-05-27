/ Штормовой ветер повалил деревья в Челябинске

Рухнувшие деревья теперь мешают проезду.

Челябинцы чудом спасли автомобили от бушующей стихии. В Ленинском районе накануне, 26 мая, деревья рухнули на парковочные места. Насаждения у дома 19 по улице Масленникова вырвал и повалил на землю сильный ветер. Последствия урагана запечатлели на фото. На снимках видно, что буквально в полуметре стоят транспортные средства.

Только недавно из-под этого дерева двенашку укатили, повезло. — рассказал челябинец.

Упавшие деревья уже облюбовали дети, превратив опасное место в игровую площадку. При этом коммунальщики не спешат освобождать двор от последствий шторма. Как сообщили сайту «Первый областной» жители дома на улице Масленникова, крупные ветки по-прежнему лежат, перекрывая проезжую часть.

Штормовое предупреждение продлили на завтра, 28 мая. Порывы ветра вновь будут достигать 22 метров в секунду, возможны дожди и грозы.