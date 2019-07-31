Челябинскую область ждут грозы, град и шквалистый ветер

Ухудшение погоды гидрометцентр прогнозирует 1 августа.

В отдельных районах Южного Урала завтра, 1 августа, ночью и днем ожидаются сильные дожди, осадки в виде града, грозы и усиление ветра до 25 м/с. Главное Управление МЧС России предупреждает, что это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, авариям на линиях электропередач, аварийным отключениям систем жизнеобеспечения в связи с нарушением электроснабжения.

Порывы ветра могут срывать с мест слабо укрепленные конструкции, а также валить деревья.

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности.