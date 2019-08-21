Депутата в Челябинской области подозревают в убийстве жены

На данный момент подозреваемый задержан.

Один из депутатов Челябинской области подозревается в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По версии следствия, сегодня, 21 августа, ночью один из участников собрания депутатов Локомотивного городского округа застрелил свою жену из охотничьего ружья в их же доме. По предварительным данным, между супругами произошла бытовая ссора. Некоторые СМИ высказывают предположение, что конфликт произошел на почве ревности, а также утверждают, что между мужем и женой была 17-летняя разница в возрасте.

«Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ об убийстве», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Сейчас депутат задержан по подозрению в преступлении. Сотрудниками следственных органов собирается доказательства в причастности. Также решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.