«Семья была идеальная»: соседи депутата в Челябинской области, убившего свою жену, шокированы трагедией

Никто не ожидал, что главврач на такое способен.

Сегодня, 21 августа, депутат Локомотивного городского округа Челябинской области, который также работал главврачом в местной больнице, застрелил свою жену. По словам соседей, трагедия произошла прямо на глазах их троих детей.

По предварительным данным, убийство произошло на почве ревности. Местные строят догадки: жена сказала мужу, что уходит к другому, тот, разозлившись, выстрелил в нее.

Никто во дворе дома по улице Школьная, 59 до сих пор не может поверить в случившееся. Все отмечают, что семья была образцовая.

«Соседи очень хорошие были, спокойные. Ничего плохого не могу о них сказать. Семья была идеальная. Все шокированы произошедшим. Такого никто не ожидал. Не знаем, что будет с детьми»,— рассказывает Наталья, женщина из соседнего подъезда дома, где случилась трагедия.

Даже соседи по лестничной площадке не могут вспомнить, что семья когда-то ссорилась или скандалила.

«Хорошая была семья. Шумов, скандалов никогда не было», — поделилась Евдокия, их соседка по лестничной площадке.

Сейчас мужчина задержан по подозрению в убийстве. Следственные органы собирают доказательства его причастности. После чего, будет решаться вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.