«Для меня это полная неожиданность»: коллеги обвиняемого в убийстве депутата не верят в его причастность

Мужчина также являлся главврачом местной больницы.

Коллеги депутата Локомотивного округа Челябинской области, которого подозревают в убийстве его жены, не верят в то, что мужчина был способен на убийство. Напомним, что сегодня, 21 августа, утром стало известно, что на один из участников местного собрания депутатов, который также работает главврачом в областной больнице поселка, убил свою молодую жену из-за бытовой ссоры.

«Для меня это полная неожиданность. Я не понимаю, как такое могло случиться. Мы с ним знакомы давно: проработали с ним уже четыре созыва. Он всегда выдержан и уравновешен. Никогда не было каких-либо эмоциональных взрывов. Я не знаю, что могло произойти, чтобы он совершил нечто подобное. Ничего, кроме положительного, про него сказать не могу. Он очень активный депутат. Пользовался авторитетом и в собрании, и у своих избирателей, и своем медицинском коллективе. Кроме того, он очень хороший специалист. После окончания института стал врачом, а после дошел до должности главврача нашей больницы», — заявил председатель собрания депутатов и глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов.

Перед смертью на своей странице в социальной сети погибшая также оставила довольно положительный статус, который резонирует с тем страшным событием.

«У меня все замечательно! А как может быть ещё лучше?», — указано в статусе погибшей.

На её странице также указано, что в семье трое детей: один сын и двое дочерей, самой младшей из которых сейчас три года. Глава Локомотивного городского округа рассказал, что происходит с ребятами после смерти их матери.

«Мы с утра занимаемся этим вопросом. У семьи погибшей здесь много друзей и родственников. Также сейчас этот вопрос решают органы опеки, скорее всего, их оставят у бабушки и дедушки по линии матери», — рассказал Александр Мордвинов.

Кроме того, председатель собрания депутатов объяснил, что ожидает подозреваемого в случае, если его вина будет доказана.

«В случае вынесения обвинительного приговора, будет сформировано заседание, на котором его лишат статуса депутата», — добавил Александр Мордвинов.

Сейчас мужчина задержан в качестве подозреваемого в преступлении. Сотрудники следственных органов занимаются сбором доказательств его причастности.