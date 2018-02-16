/ Директор детдома «Добрые сердца» воспользовалась деньгами сирот в личных целях

Руководитель уволен в связи с утратой доверия.

Временно исполняющего обязанности директора детского дома «Добрые сердца» уличили в использовании денег сирот на личные нужды. Руководитель оплатила назначенные ей штрафы Комиссией по делам несовершеннолетних за счет денег воспитанников детского дома. Общая сумма ущерба оценивается в 22 тысячи рублей.

По результатам проверки прокурором города внесено представление директору МКУ «Центр помощи детям «Добрые сердца» с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства и решить вопрос о прекращении трудовых отношений с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МКУ «Центр помощи детям «Добрые сердца». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

В результате директора центра помощи детям «Добрые сердца» уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Коркинским городским судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ей назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.



