/ Обманувшая челябинских пенсионеров мошенница осуждена в Санкт-Петербурге

Женщина заработала 50 миллионов посредством финансовой пирамиды.

Санкт-Петербургский суд вынес приговор Ольге Полянской за обман людей с использованием финансовой пирамиды. Мошенница «работала» в нескольких городах России, в том числе и Челябинске. Ее жертвами зачастую становились пенсионеры, всего правоохранители обнаружили 350 пострадавших, общая сумма ущерба оценивается на 50 миллионов рублей.



Суд установил, что Полянская с ноября 2005 по май 2008 в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске и Челябинске вступила в сговор с неустановленными лицами, совместно с которыми разработала механизм хищения денежных средств с использованием схемы «финансовой пирамиды». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Санкт-Петербурга.



Суд с учетом позиции государственного обвинения признал Полянскую виновной и назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что решение суда не вступило в силу, приговор может быть обжалован в установленном порядке.

