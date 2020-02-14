Водителя автокрана будут судить за смертельное ДТП в Челябинске

Прокуратура в суд уголовное дело.

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В Челябинске прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего водителя автокрана. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, утром 26 июля прошлого года водитель неисправного автокрана на «красный» выехал на пешеходный перекресток улиц Дзержинского и Вагнера и сбил пешехода. Также он не имел страхового полиса. После чего он врезался в ПАЗ, в котором были семь пассажиров. От удара ПАЗ столкнулся с еще одним ПАЗом.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался. Пять пассажиров автобуса получили повреждения.

«Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично, в том, что допустил движение ТС с разными шинами, кроме того, своевременно не прошел технический осмотр транспортного средства, в ходе которого специалисты могли бы найти неисправность тормозной системы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.