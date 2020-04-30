Челябинская пенсионерка осталась без электричества из-за долгов СНТ

82-летняя женщина больше года прикована к постели.

Послушать 00:00

В Челябинске 82-летняя пенсионерка, проживающая в СНТ, осталась без воды и электричества. Так пожилую женщину решили «наказать» за общий долг в садовом товариществе.



О происшествии со слов родственников пенсионерки в социальных сетях рассказали общественники Челябинска. 82-летняя уже полтора года живёт не вставая с постели, за ней нужен постоянный уход. С учётом режима самоизоляция женщина не может сама покинуть дом, а её дочь боится, что переезд может плохо сказаться на здоровье мамы.

«Дочь боится, что переезда в другое место пожилая женщина не перенесет. В итоге лежачая пенсионерка оказалась в ловушке в холодном доме без еды, возможности помыться и отопления, на данный момент в доме температура не больше 14 градусов. Встревоженная дочь пенсионерки, попавшей в беду, сообщила, что даже после объяснения ситуации в ООО „Уралэнергосбыт“ не посчитали нужным что-то предпринять, а просто перенаправили ее к председателю СНТ», — рассказали «Первому областному» представители ОНФ Челябинска.

История быстро стала достоянием общественности, и ей заинтересовались в прокуратуре области. В пресс-службе ведомства «Первому областному» сообщили, что проведут проверку по факту инцидента.

«Женщина проживает в доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе. Он был отключен от подачи электроэнергии ресурсоснабжающей организацией из-за задолженности правления товарищества за поставленную электроэнергию»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям энергосбытовой компании. Меры будут приняты в случае нарушения закона. Отметим, что отключать электричество, как и другие коммунальные услуги, нельзя также и по постановлению правительства России. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до конца года вводится мараторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные услуги.