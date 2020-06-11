Больше килограмма героина изъяли полицейские в Копейске

Под стражу заключено четыре человека за незаконный сбыт.

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из копейского ОМВД провели операцию по задержанию четверых жителей региона, которые занимались сбытом героина.

Изначально была установлена жительница Копейска 1989 года рождения, которая ранее была судима. Во время задержания у нее было обнаружено и изъято более 120 граммов героина, приготовленного для сбыта. А во время обысков ее квартиры нашли еще свыше 930 граммов наркотиков, а также весы и упаковка для них.

Затем сотрудники ГУ МВД установили двух мужчин из Челябинска, 1989 года рождения, которые сбывали героин через закладки. У них было изъято 250 граммов наркотиков. И последним, четвертым, задержанным стал житель Кыштыма, 1987 года рождения. У него было обнаружено 70 граммов.

Всего же после всех проведенных мероприятий полицией было изъято более 1 килограмма 370 граммов героина.

«По данным фактам возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что максимальная санкция по данной статье — лишение свободы сроком до двадцати лет. В данный момент задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.