Жители Еманжелинска вышли на митинг из-за проблем с водой

Мощностей резервуаров не хватает для обеспечения жидкостью в жару.

Послушать 00:00

В Еманжелинске жители устроили бунт против засухи. Аномальная жара вызвала в муниципалитете проблемы с водой, её не хватает для поливов огородов и бытовых нужд. Теперь местные жители требуют от администрации вернуть жидкость в краны.



Жертвами отсутствия воды из-за жары стали жители посёлка Разрез Батуринский в Еманжелинске. Уже неделю они не могут нормально пользоваться кранами. Даже если держать его открытым весь день набирается чуть больше литра. Этого не хватает даже на простые бытовые нужды, жалуется жительница посёлка Алена Жабровец.

«Иногда мы набирали ведро. Первые два дня, когда только вот началось вот это. А вот сегодняшний утрешний улов. Эта вся вода за день», — подчеркнула жительница поселка Разрез Батуринский Алена Жабровец.

Проблемы из-за засухи испытывают и в других посёлках, таких как Ключи, Проходная, Борисовка и Зауральский. Иногда воды нет в течение суток. В администрации поселений в курсе проблемы, но решить её не могут Этим летом еманжелинцы стали потреблять в 3 раза больше воды, из-за этого не справляются водяные насосы.

«Резервуар, который у нас имеется, он не отвечает настоящим потребностям. Он всего 5 тысяч кубов. И нам сейчас необходимо более чем 5 тысяч кубов. 5 мы получили и сразу их израсходовали»,— рассказал глава Еманжелинска Александр Хрулев

В ближайшее время в поселках Еманжелинска будут включать воду по графику, утром, днём и вечером, с перерывом в два с половиной часа. Тогда резервуары успеют наполнится. Однако уже сейчас ситуацией в поселении заинтересовалась прокуратура. Ведомство организует проверку.

«Прокуратурой области организована проверка размещенных в средствах массовой информации сведений о ненадлежащем водоснабжении Еманжелинского муниципального района. «В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными лицами обязанностей по организации водоснабжения, оказанию коммунальных услуг надлежащего качества», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

При необходимости, в муниципалитеты будет организован подвоз воды. Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль.