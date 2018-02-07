/ Дело московского куратора «группы смерти» вернули на рассмотрение

Судебное заседание отложено.

Сегодня прошло первое судебное заседание по делу Ильи Сидорова, куратора «группы смерти», обвиняемого в доведении до самоубийства девочки-подростка из Еткульского района. Однако дело вернули на рассмотрение.

Теперь Сидорова обвиняют по статье «Доведение лица до покушения на самоубийство». — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, в начале июня в Москве задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в доведении до самоубийства южноуральской школьницы из Еткульского района. По предварительной информации, он представился куратором «группы смерти» и постепенно подводил пострадавшую к последнему заданию. Девочка попыталась отравить себя таблетками, но ее спасли. Подозреваемого доставили в Челябинскую область, избрали меру пресечения.

По информации МВД России, в «группу смерти», администратором которой являлся арестованный, входили 32 подростка. Он мог влиять и на них. Позднее из Москвы в Челябинск доставили еще одного подозреваемого. Его также арестовали на 2 месяца, следствие продолжается.