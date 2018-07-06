/ Куратор «групп смерти», склонявший к суициду южноуральскую школьницу, пошел под суд

Следователи завершили расследование уголовного дела.

Уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в доведении до самоубийства несовершеннолетних, передали в районный суд Челябинска. Потерпевшей по делу, в том числе, проходит 14-летняя южноуральская школьница. Известно также о жительнице Амурской области, которой уже исполнилось 18 лет. Злоумышленнику не удалось довести задуманное до конца, обе девушки остались живы.

О задержании подозреваемого сообщили еще в августе прошлого года. Молодого человека отправили в Челябинск, решением суда его заключили под стражу. Уголовное дело возбудили уже в челябинском следственном управлении. Дома у обвиняемого изъяли компьютер, на котором тут же обнаружили переписку с несовершеннолетней, а также мобильные телефоны, сим-карты, которые он, по предварительной информации, спользовал для связи со своими подписчиками. Изъятию техники подозреваемый не препятствовал, однако заявил, что пароль от своего телефона он забыл и разблокировать его не получится.

В ходе мониторинга ресурсов сети Интернет в поле зрения сотрудников Управления «К» МВД России попала группа, склоняющая подростков к совершению самоубийств, созданная в январе этого года. Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие. — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что переписки молодой человек вел в социальных сетях «Вконтакте» и «Телеграм». По данным руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Дениса Чернятьева, он общался с несовершеннолетними не только из Челябинска и Архангельска, но и из Москвы, Волгограда и Ростова-на-Дону.

Расследование части инкриминируемых ему преступлений по трем эпизодам завершено. Ждем несколько экспертиз из других регионов, поскольку география преступлений — почти вся Россия. Результаты по трем эпизодам передадут в суд. — пояснил Денис Чернятьев.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении другого москвича-«куратора», в переписку с которым вступила 14-летняя школьница из Еткульского района. Материалы передали в суд, но вскоре их вернули в прокуратуру для устранения недостатков.