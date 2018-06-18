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/ «Унижаете нашу семью, обзываете». Мать куратора «групп смерти» обвинила СМИ в оскорблениях

«Унижаете нашу семью, обзываете». Мать куратора «групп смерти» обвинила СМИ в оскорблениях

Еткульский суд провел очередное заседание по делу московского почтальона.
сегодня в 15:27
  |  Общество

Сегодня, 18 июня, в Ектульском районном суде состоялось заседание по делу куратора «групп смерти» в социальных сетях. Почтальона из Москвы обвиняют в доведении лица до покушения на самоубийство и вымогательстве. Речь идет о 14-летней школьнице из Челябинской области. Заседание по решению суда прошло в открытом для СМИ режиме. Однако мужчина и его мать настаивали на запрете съемки. Судья отказал в ходатайстве.

Предположительные доводы следствия о том, что Сидоров имел преступный умысел в отношении неопределенного круга лиц. Если это имело место, то нужно предъявлять обвинения с привлечением свидетелей, привлекать потерпевших. Этого ничего нет, а фраза фигурирует во всем обвинении. Это противоречит принципу объективности. — отверг обвинения защитник Ильи Сидорова.

Сам Сидоров пытался спрятать лицо от видеокамер, накинув капюшон на голову. Подозреваемый не мог скрыть своего волнения. На вопросы журналистов Илья Сидоров не отвечал. Вместо него со СМИ общалась его мать.

Унижаете меня, как маму, семью мою, моего сына. Унижаете, обзываете, оскорбления проходят в СМИ. — заявила мама Ильи Сидорова Ирина.

Следующее заседание состоится 10 июля. Дело будет рассмотрено в общем порядке.

Напомним, в июне 2017 года в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к гибели школьницы из Еткульского района. Илья Сидоров якобы занимался кураторством и подводил школьницу к сведению счетов с жизнью. Их общение происходило через социальные сети.

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