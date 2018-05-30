Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.64 +0.37 72.53 -0.3
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Молодой куратор «групп смерти» попросил отпустить его домой из изолятора

Молодой куратор «групп смерти» попросил отпустить его домой из изолятора

Апелляцию рассмотрел областной суд.
сегодня в 16:27
  |  Общество

Накануне Челябинский областной суд вернулся к делу о кураторе «групп смерти». Молодой человек, названный предполагаемым подстрекателем после своего «коллеги» Ильи Сидорова, подал апелляцию. Никита Неаронов через адвоката попросил изменить действующую меру пресечения на домашний арест.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Никиты Неаронова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 25 апреля 2018 года, которым суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 12 месяцев, то есть до 26 июня 2018 года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Отметим, что сейчас молодой человек обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: «Покушение на преступление», «Доведение до самоубийства», «Склонение к совершению самоубийства».

Напомним, молодой человек, причастный к деятельности сообщества «Синий кит», был доставлен из Москвы в Челябинск по подозрению в склонении подростков к самоубийству.

Общество
Дело московского куратора «группы смерти» вернули в Еткульский суд
03.04.2018
Дело московского куратора «группы смерти» вернули в Еткульский суд
Происшествия
Погибший в Челябинской области подросток мог состоять в «группах смерти»
09.02.2018
Погибший в Челябинской области подросток мог состоять в «группах смерти»
Происшествия
Дело московского куратора «группы смерти» вернули на рассмотрение
07.02.2018
Дело московского куратора «группы смерти» вернули на рассмотрение
Общество
В Еткуле началось судебное разбирательство над московским куратором «группы смерти»
07.02.2018
В Еткуле началось судебное разбирательство над московским куратором «группы смерти»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Бойцы студотрядов дали старт третьей трудовой сессии
сегодня в 17:52
Бойцы студотрядов дали старт третьей трудовой сессии
Происшествия
Три кучи мертвых собак обнаружили в лесу жители Златоуста
  
сегодня в 17:38
Три кучи мертвых собак обнаружили в лесу жители Златоуста
Общество
Челябинцы собрали «Банк добрых дел» на Зеленом марафоне «Бегущие сердца»
сегодня в 17:27
Челябинцы собрали «Банк добрых дел» на Зеленом марафоне «Бегущие сердца»
Общество
Пассажиры рейса Анталия-Челябинск, экстренно севшего в Волгограде, пожаловались на нечеловеческие условия в аэропорту
  
сегодня в 17:21
Пассажиры рейса Анталия-Челябинск, экстренно севшего в Волгограде, пожаловались на нечеловеческие условия в аэропорту
Общество
Мастерством мотородео и виртуозного вождения удивят челябинцев
сегодня в 16:47
Мастерством мотородео и виртуозного вождения удивят челябинцев
Общество
Молодой куратор «групп смерти» попросил отпустить его домой из изолятора
сегодня в 16:27
Молодой куратор «групп смерти» попросил отпустить его домой из изолятора
Общество
Челябинский участок федеральной трассы М-5 подвергнется реконструкции
сегодня в 15:55
Челябинский участок федеральной трассы М-5 подвергнется реконструкции
Общество
Капитальный ремонт в «бомбоубежище» многоквартирного дома потряс жителей
сегодня в 15:06
Капитальный ремонт в «бомбоубежище» многоквартирного дома потряс жителей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6