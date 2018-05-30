/ Молодой куратор «групп смерти» попросил отпустить его домой из изолятора

Апелляцию рассмотрел областной суд.

Накануне Челябинский областной суд вернулся к делу о кураторе «групп смерти». Молодой человек, названный предполагаемым подстрекателем после своего «коллеги» Ильи Сидорова, подал апелляцию. Никита Неаронов через адвоката попросил изменить действующую меру пресечения на домашний арест.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Никиты Неаронова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 25 апреля 2018 года, которым суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 12 месяцев, то есть до 26 июня 2018 года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Отметим, что сейчас молодой человек обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: «Покушение на преступление», «Доведение до самоубийства», «Склонение к совершению самоубийства».

Напомним, молодой человек, причастный к деятельности сообщества «Синий кит», был доставлен из Москвы в Челябинск по подозрению в склонении подростков к самоубийству.