/ Дело куратора «групп смерти» заново начали рассматривать в Челябинской области

Обвиняемого еще на 4 месяца оставили за решеткой.

Дело второго куратора «групп смерти» рассматривают в Челябинской области. Молодого человека обвиняют в попытках доведения до самоубийства нескольких подростков, в том числе 14-летней девочки, проживающей в Ленинском районе Челябинска. На предварительном слушании, которое состоялось 16 мая, обвиняемому сообщили, что его дело будет рассматриваться заново. В связи с этим меру пресечения в виде заключения под стражу продлили на 4 месяца.

Состоялось предварительное слушание, потому что рассмотрение дела началось другим судьей. Срок содержания под стражей продлен до 11 сентября. — рассказала сайту «Первый областной» консультант Ленинского районного суда Татьяна Чернова.

Напомним, что житель Подмосковья общался со своими жертвами во «ВКонтакте» и «Телеграме». Это были подростки из Челябинска, Архангельска, Москвы, Волгограда и Ростова-на-Дону. Задержали молодого человека весной 2018 года.

Добавим, что в Челябинской области судили еще одного куратора «групп смерти». Его доставили в Еткульский район, где проживала его жертва, из Москвы. Мужчина получил 3 года в колонии-поселении. В счет наказания засчитали проведенные под стражей 6 месяцев, каждый день которых засчитывается за 2 в соответствии с законодательством.