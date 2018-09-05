/ Куратор «групп смерти» не явился на свой приговор в Еткульский суд

Илья Сидоров признан судом виновным в двух статьях УК.

Еткульский районный суд Челябинской области вынес приговор «куратору» групп смерти, задержанному в Москве год назад. Илья Сидоров обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса — в доведении лица до покушения на самоубийство и вымогательстве. Заседание прошло в открытом формате. Однако главное действующее лицо — обвиняемого Сидорова, в зале суда не было.

Заседание задержали на полчаса, потому что ждали Сидорова, но он так и не явился. Обвиняемый живет в Челябинске, находится под подпиской. По закону, выносить приговор без него можно, поэтому судья его озвучила. Приговор до него доведут в установленном законом порядке. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент из зала суда.

Куратора «групп смерти» приговорили к 3 годам в колонии-поселения. В счет наказания засчитали проведенные под стражей 6 месяцев, каждый день которых засчитывается за 2 в соответствии с законодательством.

Напомним, в июне 2017 года в Москве задержали 26-летнего почтальона. Мужчину заподозрили в причастности к гибели школьницы из Еткульского района. Илья Сидоров якобы занимался кураторством и подводил школьницу к сведению счетов с жизнью, попутно вымогая у нее деньги. Их общение происходило в социальных сетях через специально созданные сообщества.