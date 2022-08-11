Дело экс-главы Агаповского района о взятках передали в суд

Обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Уголовное дело о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Обвиняемый вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия на денежные средства и автомобиль обвиняемого наложен арест», — прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год глава Агаповского района получил от гендиректора коммерческой организации деньги и напольные часы на общую сумму 1 036 950 рублей за беспрепятственное предоставление в аренду сельскохозяйственных земель.

Напомним, 23 мая Байдавлета Тайбергенова задержали сотрудники регионального УФСБ. Чиновника увезли на допрос в следственное управление СК РФ. Сразу после допроса глава района написал заявление об отставке.

Экс-главе предъявили обвинение в получении взяток и отправили в СИЗО. Восьмого июня Челябинский областной суд сохранил решение суда первой инстанции и оставил меру пресечения без изменений.