/ Декан факультета южноуральского университета попался на взятках от нерадивых студентов

﻿Размер мзды оценивается в 14 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Дмитрия Вильвера, декана факультета института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного университета. Преподавателя подозревают во взятках в обмен на хорошие оценки. Следователи вменяют должностному лицу получение взятки за незаконные действия.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый получил взятку в сумме 14 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменационной сессии без фактической проверки знаний. Подозреваемый признал вину в совершении преступления. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Факт взяточничества удалось выявить представителям регионального ГУ МВД. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие эпизоды. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.