/ Дело подозреваемого во взятках экс-руководителя главного управления лесами передали в суд

Завершено расследование в отношении Эльдара Гайнутдинова.

Следственный комитет Челябинской области готовится передать в суд дело южноуральского чиновника, подозреваемого в получении взяток. Экс-руководитель главного управления лесами региона получил 35 тысяч рублей за помощь заинтересованным лица. Установить другие случаи должностных правонарушений правоохранителям не удалось.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела Главного управления лесами Челябинской области Эльдара Гайнутдинова, обвиняемого в совершении преступлений по статьям 290 УК РФ «Получение взятки» и 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» сообщал о том, что чиновник признался в совершении преступления. Экс-глава ведомства говорил, что «помог» жителям оформить право на земельные участки в лесном массиве. Выявить преступление силовикам помогло областного ГУ МВД.