/ Южноуральские вузы готовятся принимать первых абитуриентов

Приемная кампания стартует 20 июня.

Приемная кампания в вузах стартует на Южном Урале 20 июня. 30 университетов области готовы принимать новых студентов. Выпускники могут выбрать предпочтительные направления почти из 200 программ. В ЧелГУ, например, к новому учебному году намерены запустить новые специальности.

Мы открыли направления по фундаментальной медицине, у нас появились новые специальности в области медицинской биофизики, медицинской биохимии, медицинской кибернетики. В дипломе у него появится квалификация «врач-биофизик», «врач-биохимик», «врач-кибернетик». И существуют уже принятые профессиональные стандарты для этих профессий, это будущие врачи-диагностики, клинические диагностики. Врачи-статисты, которые обладают уникальными знаниями. Они готовы работать на современно высокотехнологичном оборудовании, которым в данный момент оборудуются многие медицинские центры, поликлиники, больницы. Это врач следующего поколения", — рассказал радио «Business FM Челябинск» первый проректор ЧелГУ Андрей Петров.

Во многих учебных заведениях предусмотрена возможность подать документы лично или дистанционно. Такая функция доступна абитуриентам ЧелГУ и ЮУрГУ, ЮУрГГПУ и других вузов. Следить за ходом поступления можно в личных кабинетах, а также посредством смс-уведомлений.

На опережение сыграл Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Здесь документы от будущих бакалавров и магистров начали принимать еще 1 июня.