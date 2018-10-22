Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.81 +0.09 75.32 -0.25
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 15:24
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
Глава региона отметил, что последнее слово всегда за населением.
/ Житель Златоуста поплатился за взятку инспектору

Житель Златоуста поплатился за взятку инспектору

Мужчина предлагал сотруднику ГИБДД почти 20 тысяч рублей.
сегодня в 13:54
  |  Общество

Двадцатилетний водитель предложил взятку сотруднику ГИБДД по Златоусту, который находился при исполнении обязанностей. Молодой человек пытался подкупить полицейского из-за нарушения по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Мужчина предложил денежное вознаграждение в сумме 19 500 рублей за несоставление административного протокола по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, нарушитель был предупрежден об уголовной ответственности за дачу взятки. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Максимальный срок наказания по данному нарушению составляет до 8 лет лишения свободы.

Общество
Бывший проректор МаГУ снова наказан за взятки
03.07.2018
Бывший проректор МаГУ снова наказан за взятки
Общество
Дело подозреваемого во взятках экс-руководителя главного управления лесами передали в суд
15.06.2018
Дело подозреваемого во взятках экс-руководителя главного управления лесами передали в суд
Общество
Дело бывшего ректора УралГУФКа о взятках передано в суд
05.06.2018
Дело бывшего ректора УралГУФКа о взятках передано в суд
Происшествия
Декан факультета южноуральского университета попался на взятках от нерадивых студентов
28.05.2018
Декан факультета южноуральского университета попался на взятках от нерадивых студентов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района
сегодня в 17:39
Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района
Происшествия
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
  
сегодня в 16:35
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
Общество
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
сегодня в 16:05
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
Происшествия
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
сегодня в 15:58
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
Происшествия
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
  
сегодня в 15:38
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
Общество
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев
сегодня в 15:33
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев
Политика
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
сегодня в 15:24
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
Происшествия
На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка
сегодня в 15:14
На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6