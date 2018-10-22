/ Житель Златоуста поплатился за взятку инспектору

Мужчина предлагал сотруднику ГИБДД почти 20 тысяч рублей.

Двадцатилетний водитель предложил взятку сотруднику ГИБДД по Златоусту, который находился при исполнении обязанностей. Молодой человек пытался подкупить полицейского из-за нарушения по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Мужчина предложил денежное вознаграждение в сумме 19 500 рублей за несоставление административного протокола по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, нарушитель был предупрежден об уголовной ответственности за дачу взятки. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Максимальный срок наказания по данному нарушению составляет до 8 лет лишения свободы.