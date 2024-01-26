В Федерации бокса прокомментировали нападение на спортсмена Андрея Стоцкого

Жизни боксера ничего не угрожает

В Федерации бокса Челябинской области прокомментировали конфликт с участием боксера-тяжеловеса Андрея Стоцкого. Спортсмен получил ранение от травматического пистолета и находится в больнице с повреждением ноги, сообщили в пресс-службе федерации.

«Этой ночью в Челябинске на Андрея Стоцкого было совершено нападение. Сейчас он находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. Здоровью спортсмена ничего не угрожает. После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу», — сообщает пресс-служба областной Федерации бокса.

Напомним, конфликт случился в Ленинском районе Челябинска. Стоцкий знал своего оппонента. Поисками стрелявшего занимаются оперативники.