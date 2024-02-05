Двоих подростков обвинили в разбое после нападения на мужчину в Магнитогорске

Один из несовершеннолетних забрал у потерпевшего портсигар

Следователи предъявили обвинение в разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) 16-летнему и 17-летнему подросткам после нападения на 40-летнего мужчину в Магнитогорске, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось вечером 3 февраля. Парни напали на прохожего возле магазина по улице Московской. Подростки сильно избили потерпевшего руками и ногами, после чего один из обвиняемых похитил из кармана куртки жертвы портсигар.

«В отношении несовершеннолетних следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в региональном СУ СКР.