/ Челябинский дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья отделался штрафом

Нарушителю общественного порядка вынесли приговор.

Жителю Челябинской области, который устроил дебош в самолете Екатеринбург-Анталья авиакомпании «Россия», назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мужчина признан виновным по статье «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте».

С учетом достаточности собранных доказательств, полного признания обвиняемым своей вины в содеянном, а также совершения им впервые преступления небольшой тяжести, уголовное дело с ходатайством следователя о его прекращении в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено для рассмотрения в суд. — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 27 марта. Южноуралец в состоянии алкогольного опьянения ругался матом, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, хватал бортпроводников и пассажиров за части тела, не реагируя на замечания членов экипажа и пассажиров воздушного судна. Установлено, что такое поведение вызвало у других пассажиров беспокойство и опасение за безопасность полета.