Суд вынес приговор челябинцу, который задушил 90-летнюю пенсионерку

После убийства мужчина поджег ее дом.

Послушать 00:00

Челябинский областной суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который жестоко расправился с пожилой женщиной. Он признан виновным в совершении кражи, разбоя и убийства.

В декабре 2018 года злоумышленник тайно перевел с банковского счета матери на свою карту 160 тысяч рублей. В январе 2019 года он проник в дом 90-летней челябинки, чтобы похитить ценности. Женщина начала звать на помощь, тогда мужчина задушил ее и похитил имущество на сумму 4133 рубля. Пытаясь скрыть следы преступления, он поджег вещи в жилище и скрылся.

«Судом ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В пользу внучки погибшей суд взыскал компенсацию в размере более миллиона рублей.