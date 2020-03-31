Суд вынес приговор южноуральцу, который до смерти забил 100-летнюю мать скалкой

Женщина получила около 30 ударов по голове.

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Суд вынес приговор 58-летнему жителю Варненского района. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Осенью прошлого года в селе Владимировка мужчина находился дома вместе с престарелой матерью. Из-за неприязни он схватил скалку и нанес 100-летней женщине около 30 ударов по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась», — рассказали в ведомстве.

Суд назначил виновному 10 лет исправительной колонии строгого режима.