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/ Дебошир, получивший пулю в живот в Калининском районе Челябинска, впал в кому

Дебошир, получивший пулю в живот в Калининском районе Челябинска, впал в кому

Медики не дают прогнозов.
сегодня в 19:08
  |  Происшествия

Собственный источник рассказал сайту «Первый областной» о состоянии здоровья мужчины, который устроил погром в Калининском районе Челябинска. Он раскурочил карету скорой помощи и бросался на людей. Прибывшие на место происшествия полицейские были вынуждены произвести выстрел в дебошира. Стало известно, что мужчину экстренно госпитализировали. Ему сделали операцию.

Несколько хирургов работали во время операции. Ему достали из живота пулю. Сейчас челябинец находится в коме на искусственной вентиляции легких. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Сообщается также, что сейчас медики оценивают состояние пациента как крайне тяжелое и не дают никаких прогнозов.

Напомним, что инцидент произошел 6 июня. Мужчина выбежал на улицу с железной палкой и начал буянить. Его мать вызвала скорую помощь, но медики не смогли его утихомирить. Челябинец раскурочил карету скорой помощи. Тогда за дело взялась полиция.

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