Пилотную программу поддержки безработных запускают в России

Проект направлен на открытие ими собственного бизнеса.

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С 2021 года в ряде регионов России запустится пилотная программа по поддержке безработных. Им будет оказано содействие в открытии собственного дела. Как сообщили «Первому областному» представители проекта «Территория бизнеса», Минэкономразвития страны скорректировало национальный проект по поддержке предпринимательства.



Прошедшие обучение граждане по итогу смогут открыть свой бизнес и получить от Центра занятости населения пособие на старте. Кроме того, в регистрации и дальнейшем сопровождении окажет содействие центр «Мой бизнес».

«В Калининграде, к примеру, уже сейчас ведется активная работа с потенциальными самозанятыми. Разработан и реализуется специализированный образовательный курс, включающий в себя 16 блоков, направленных на развитие собственного дела. Повышая предпринимательские компетенции данной категории, решаются две проблемы: появляется мотивация к открытию собственного дела, тогда осуществляется переход данных лиц в проект для самозанятых, повышение компетенции в сфере предпринимательской деятельности, при этом возрастает ценность данного специалиста на рынке труда у потенциальных работодателей»,— рассказали сайту «Первый областной» представители «Территории бизнеса».

Кроме того, в отдельных регионах набирает обороты практика социального контракта. Примеры реализации подобных проектов есть в Чувашии и в Смоленской области. Ожидается, что к 2024 году результатом пилотного проекта поддержки безработных станет 1,2 тысячи новых предприятий. Если он станет успешным его показатели могут быть увеличены.