Прокуратура нашла склад с опасными химикатами в Саткинском районе

Проверка проводилась совместно с Роспотребнадзором.

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Нарушения в законодательстве о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами выявила Саткинская прокуратура. Ведомство провело проверку юридического лица, которое использует их на территории муниципалитета. Совместно с прокуратурой инспектировал объект представитель Роспотребнадзора.



«В ходе проверки обследован склад для хранения пестицидов и агрохимикатов. Установлено, что склад не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: отсутствует освещение, тара с химикатами хранится навалом, вентиляционная система не обустроена. Кроме того, на склад для работы с пестицидами и агрохимикатами был допущен сотрудник, не обладающий соответствующими знаниями в указанной области, не прошедший медицинских осмотров и гигиенического обучения»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки руководителю организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В отношении руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и статьи «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» КоАП РФ.