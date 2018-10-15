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/ Водительские права не удастся вернуть без чека об уплате штрафа

Водительские права не удастся вернуть без чека об уплате штрафа

Новые правила утвердило правительство РФ.
сегодня в 12:27
  |  Общество

Автомобилистам, у которых отобрали водительские права, теперь будет сложнее их вернуть. Приходя за документом, «бесправники» должны будут не просто подтвердить свою личность, но и доказать, что они знают правила дорожного движения. Экзамен будут сдавать в ГИБДД. Кроме того, при возврате прав нужно продемонстрировать документы об уплате штрафов.

Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые изменения от 10 октября 2018 года, которые вносятся в Правила возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление ТС от 14 ноября 2014 года. — сообщается в официальном документе, опубликованном на Интернет-портале правовой информации.

Добавим, по новым правилам, автомобилистам, которые управляли машиной в нетрезвом виде, нужно пройти медосвидетельствование перед возвратом прав.

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