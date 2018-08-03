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/ «Билайн» запускает блог для малого и среднего бизнеса

«Билайн» запускает блог для малого и среднего бизнеса

Пользователи узнают о технологических лайфхаках, секретах менеджмента и пользе продуктов «Билайн».
сегодня в 14:42
  |  Общество

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает собственный блог B2Blog для малого и среднего бизнеса.

В нем компания расскажет о технологических лайфхаках, секретах менеджмента, а также объяснит клиентам пользу от внедрения продуктов «Билайн» на практических примерах.

С 6 июля на рассылку блога можно подписаться, указав свой e-mail. Посты блога B2Blog публикуются также в группе Beeline.NOW в Facebook, вскоре будет создана страница блога в «Яндекс.Дзене».

Над созданием блога, совместно с командой «Билайн», работает команда профессионалов – редакторов и авторов с большим опытом в подобных медиа-проектах, которые в том числе занимались созданием «Тинькофф-журнала», а также корпоративных блогов Яндекс.Маркета, МодульБанка и Банка «АК БАРС».

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:

Наша задача — просто и доходчиво рассказать действующим и потенциальным клиентам о продуктах и услугах, показать преимущества, объяснить, в каких ситуациях и кому могут пригодиться решения из линейки услуг «Билайн» Бизнес. Мы хотим показать, что технологии — это совсем не сложно, и доступно для компаний любого масштаба.

Компания уже успела рассказать о том, как оценить эффективность офлайн-рекламы, сделать смс-рассылку без нарушения закона, сократить расходы на транспорт и исключить случаи воровства бензина водителями.

Блог доступен по адресу: https://beeline.ru/business/blog/.

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