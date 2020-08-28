Дачный дом дотла сгорел в Златоусте

Огонь уничтожил кровлю и личные вещи хозяев.

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В Златоусте сгорела дача. Инцидент произошёл в четверг, 27 августа, на территории СНТ «Автотранспортник», сообщили сайту «Первый областной» представители МЧС. О ЧП им сообщили очевидцы.



«На место ЧП в 19:56 прибыло первое подразделение ПСЧ-8. Через 2 минуты огонь был ликвидирован. Проливку осуществляли еще 20 минут. Уничтожена кровля дачи 24 квадратных метра, надворные постройки 24 квадратных метра. В общем сгорел дом 6*4 и все вещи хозяев»,— рассказали сайту «Первый областной» представители МЧС.

Причиной пожара специалисты называют недостаточную разделку печи. В ликвидации возгорания участвовали 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Отметим, пострадавших среди людей нет.