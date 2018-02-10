/ «Мерседес» протаранил ворота элитного жилого комплекса в Челябинске

Инцидент попал на камеры наружного наблюдения.

Женщина за рулем «Мерседеса» протаранила ворота одного из жилых комплексов в Челябинске, жительницей которого она не является. Происходящее попало на записи камер наружного наблюдения. Водителю удалось попасть на территорию ЖК «Манхэттен» с помощью силы. Не остановил женщину и попавшийся на ее пути пешеход.



Этого водителя не остановил «железный аргумент» в виде закрытых ворот, и не остановит пешеход, который переходит ему дорогу, и уж точно не остановит красный сигнал светофора. — возмущаются пользователи.



Отметим, что попасть в дом женщине все равно не удалось. Сообщается, что после нелегального проникновения на место были вызваны сотрудники Госавтоинспекции, которые составили протокол о ДТП.