/ Иномарка перевернулась на Свердловском проспекте Челябинска

Красный «Ситроен» столкнулся с легковушкой.

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Сегодня, 22 июня, произошла авария на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы в Челябинске. Красная иномарка перевернулась возле остановки общественного транспорта. Причиной такого «маневра» стало столкновение с другой машиной. «Лада Приора» при выезде на Свердловский проспект не уступила дорогу «Ситроену».

Водитель «Приоры» даже не вышел помочь. Очевидцы, которые были рядом, побежали на помощь. — делится челябинка Наталья Шумакова.

Пострадал один человек. Молодая девушка в момент аварии находилась за рулем иномарки. У нее зафиксированы ушибы головы и спины. Состояние оценивается как стабильное.

Последствия дорожного происшествия попали на видео. Поставить французскую иномарку на колеса удалось с помощью эвакуатора.