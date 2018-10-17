/ Лучших артистов коммерческой сферы наградят в Челябинске

Премия «Призвание Артист» пройдет 21 октября.

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Лучшие артисты Урала и Сибири выступят в ресторане «Максимиланс». На одной сцене соберутся самые яркие представители коммерческого искусства. Сразу после выступлении состоится вручение премии «Призвание Артист». «Звезду» — символ-статуэтку премии — получат лучшие ведущие, музыканты, вокалисты, танцоры и артисты оригинального жанра.

На финале премии «Призвание Артист» у каждого зрителя есть уникальная возможность наглядно познакомиться с творчеством лучших артистов региона, ведь только 21 октября в ресторане «Максимилианс» на одной сцене в один вечер выступят самые яркие представители коммерческого искусства! — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Кроме того, в рамках мероприятия будет организована шоу-выставка, на которой будут представлены самые современные товары и услуги в сфере развлечений. Отметим, премия вручается за достижения в области шоу-бизнеса и коммерческого искусства. Вручение награды состоится 21 октября. Начало запланировано на 17:00, в ресторане «Максимилианс». Вход на мероприятие свободный.