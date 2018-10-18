/ Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске

Фотографиями тушек мертвых птиц местные жители поделились в соцсетях.

Неизвестный зверь пробрался в частное подворье Магнитогорска и перегрыз шеи уток, принадлежавших местным жителям. Тушки убитых птиц остались лежать на земле, их мясо зверя почему-то не заинтересовало.

Это что за животное такое перегрызло и высосало кровь? У кого было такое? Кошмар! — опубликовал пост анонимный пользователь в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте» и выложил фотографии жертв неизвестного истязателя.

Пользователи интернета предположили, что кровью животных могли полакомиться хорек или дикая лисица. Впрочем, некоторые выдвинули большее зловещую и мистическую версию произошедшего.

Не иначе, как Чупакабра объявилась! — выдали одну из версий комментаторы поста.

Отметим, версию о Чупакабре из года в год всерьез обсуждают ученые. Недавно мистического зверя обвинили в том, что он напал на стаю уток-пингвинов в троицком монастыре.