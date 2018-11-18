/ Первая в мире кормушка для йети появилась на Южном Урале

Лесную столовую для снежного человека открыли на берегу реки Куказар Нязепетровского района.

В Челябинской области появилась необычная кормушка: не для птиц и зверей, а для йети. Установили ее 16 ноября на берегу реки Куказар Нязепетровского района. Как отмечают организаторы, подобная кормушка — единственная в мире. Целенаправленно накормить снежного человека еще никто не пытался.

Нязепетровский район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живёт Йети, то непременно здесь. Отметим, что это единственная кормушка для Йети не только в России, но и в мире. — рассказали «Первому областному» в пресс-службе центра развития туризма.

Идея сделать кормушку для снежного человека возникла у сотрудников районного Дома культуры еще в 2010 году. Однако воплотили ее в жизнь только сейчас.



Предполагается, что лесная столовая будет привлекать не только мифических йети, но и самых настоящих туристов. Каждый из гостей может сфоткаться с арт-объектом, и оставить в кормушке какую-нибудь вкусняшку. При этом, уверяют организаторы, даже если легендарное существо на гостинцы не позарится, «подарки» с удовольствием съедят другие лесные обитатели.

Отметим, место для кормушки сотрудники районного Дома культуры выбрали не случайно. Летом на берегах Куказара много отдыхающих из других муниципалитетов, в том числе и из Свердловской области.