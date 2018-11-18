Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.99 -0.63 74.9 -0.64
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Первая в мире кормушка для йети появилась на Южном Урале

Первая в мире кормушка для йети появилась на Южном Урале

Лесную столовую для снежного человека открыли на берегу реки Куказар Нязепетровского района.
сегодня в 10:50
  |  Общество

В Челябинской области появилась необычная кормушка: не для птиц и зверей, а для йети. Установили ее 16 ноября на берегу реки Куказар Нязепетровского района. Как отмечают организаторы, подобная кормушка — единственная в мире. Целенаправленно накормить снежного человека еще никто не пытался.

Нязепетровский район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живёт Йети, то непременно здесь. Отметим, что это единственная кормушка для Йети не только в России, но и в мире. — рассказали «Первому областному» в пресс-службе центра развития туризма.

Идея сделать кормушку для снежного человека возникла у сотрудников районного Дома культуры еще в 2010 году. Однако воплотили ее в жизнь только сейчас.

Предполагается, что лесная столовая будет привлекать не только мифических йети, но и самых настоящих туристов. Каждый из гостей может сфоткаться с арт-объектом, и оставить в кормушке какую-нибудь вкусняшку. При этом, уверяют организаторы, даже если легендарное существо на гостинцы не позарится, «подарки» с удовольствием съедят другие лесные обитатели.

Отметим, место для кормушки сотрудники районного Дома культуры выбрали не случайно. Летом на берегах Куказара много отдыхающих из других муниципалитетов, в том числе и из Свердловской области.

Происшествия
Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске
18.10.2018
Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске
Происшествия
Кричали и скулили: животные предсказали землетрясение на Южном Урале
05.09.2018
Кричали и скулили: животные предсказали землетрясение на Южном Урале
Происшествия
«Чупакабра» загрызла стаю уток-пингвинов в троицком монастыре
01.08.2018
«Чупакабра» загрызла стаю уток-пингвинов в троицком монастыре
Общество
Необычные питомцы собрались на фестивале гуманного отношения к животным. Фоторепортаж
28.07.2018
Необычные питомцы собрались на фестивале гуманного отношения к животным. Фоторепортаж
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Троих наркоторговцев задержали челябинские полицейские
сегодня в 12:03
Троих наркоторговцев задержали челябинские полицейские
Общество
Первая в мире кормушка для йети появилась на Южном Урале
сегодня в 10:50
Первая в мире кормушка для йети появилась на Южном Урале
Общество
В Магнитогорске прошла акция в память жертвам ДТП
вчера в 18:00
В Магнитогорске прошла акция в память жертвам ДТП
Общество
Жители Челябинска могут помочь малышам, чьи матери находятся в колонии
вчера в 17:00
Жители Челябинска могут помочь малышам, чьи матери находятся в колонии
Общество
Дмитрий Кобылкин провел в Челябинске заседание по направлению «Экология»
вчера в 15:30
Дмитрий Кобылкин провел в Челябинске заседание по направлению «Экология»
Общество
Неизвестные украли гуманоида Алешеньку на озере Анбаш
вчера в 14:00
Неизвестные украли гуманоида Алешеньку на озере Анбаш
Происшествия
Ночной пожар не коснулся управления «Газпрома»
вчера в 13:50
Ночной пожар не коснулся управления «Газпрома»
Общество
Должники за газ под прицелом прокуратуры
вчера в 13:33
Должники за газ под прицелом прокуратуры
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6