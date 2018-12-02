/ Жителей Магнитогорска пугают дикие звери

Уже поступали жалобы о нескольких лисах и стаях собак.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Магнитогорске было замечено несколько лисиц. Информация об этом появилась во «ВКонтакте» в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск».

Люди, кто живет в районе пожарной части на ул. Жукова! Я всегда возвращаюсь домой ночью, работаю допоздна, и всегда встречаю лису. Уже много раз видел ее около помойки возле 29 дома, лиса роется, копается в мусоре. Будьте аккуратнее, вдруг кинется на кого-нибудь. — пишет Ильгиз Мухамадиев.

В комментариях к посту его поддерживают другие жители. Эта лиса тоже попала в объектив камеры. На кадрах записи видно, как небольшой зверь бежит прямо посреди парковки автомобилей. Есть еще несколько записей, например, как уже другая, более крупная лиса бежит по улице Зеленый лог, прямо возле жилых домов.

Кроме того, люди в комментариях жалуются и на стаю бродячих собак.

Лучше бы задали вопрос о стае собак, которые обитают на стройке нового дома напротив дома 19 по улице Зеленый лог. Стройка заканчивается, а собаки будут бегать бесхозно и размножаться. Там их штук 13 минимум. — рассказывает Александра Гурьянова.

Напоминаем, что если вы увидели животное, которое кажется бешеным, избегайте контакта с ним и срочно сообщите о нем в Магнитогорскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных, по номеру телефона 8 (351) 923-45-00.